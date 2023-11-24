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Естонія готується закрити кордон з росією: встановлює огородження

24 листопада 2023, 21:59
Естонія готується закрити кордон з росією: встановлює огородження
Фото: err.ee
Сьогодні на пункті пропуску між Естонією і росією в місті Нарва продовжили підготовку до можливого закриття кордону: на мосту встановили додаткові загородження.

Про це повідомляє ERR.

Перші бетонні піраміди на мосту в Нарві з'явилися ще в середині листопада. Після того, як на східний кордон Естонії прибули 19 громадян Сомалі і Сирії, які пробували без законних підстав проникнути в країну.

Нещодавно поліція і прикордонна охорона Іда-Вірумаа завили, що готується до можливого закриття прикордонного пункту.

"Ми уважно стежимо за тим, що відбувається на кордоні, тому що росія здійснює міграційний тиск щодо Естонії та Фінляндії, відправляючи до нашого кордону людей, які не мають права на в'їзд до Євросоюзу. З минулого тижня кілька великих груп намагалися потрапити до Естонії", - сказали у відомтсвах.

Загородження встановлюють ще і тому, що з 1 лютого закриється на реконструкцію російський пункт пропуску "Івангород" на кордоні з Естонією.

Ми також писали, що росія атакує Естонію за допомогою мігрантів, яких рф доставляє на прикордонний перехід поблизу Нарви.

 

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