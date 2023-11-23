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Естонія звинувачує росію в "операції гібридного нападу" через великий наплив мігрантів на кордоні – Reuters

23 листопада 2023, 21:53
Естонія звинувачує росію в
Фото: Scanpix / Postimees
росія атакує Естонію за допомогою мігрантів, яких рф доставляє на прикордонний перехід поблизу Нарви.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс звинуватив росію в участі в "операції гібридного нападу" на Естонію за допомогою мігрантів, яких рф доставляє на прикордонний перехід поблизу Нарви. За словами міністра, метою таких дій є підрив безпеки та збурення населення балтійської держави.

Про це  пише Reuters.

"Близько 30 мігрантів, в основному з Сомалі та Сирії, намагалися потрапити до Естонії з росії через пункт пропуску в Нарві з минулого четверга, повідомило міністерство внутрішніх справ Естонії. Ніхто не просив притулку і всіх повернули назад", – йдеться в повідомленні.

Міністр Естонії зазначив, що мігранти з’являлися на прикордонних пунктах організовано, групами по 7-11 осіб, а російські прикордонники весь процес фільмували.

Відео з'явилося в російських ЗМІ через кілька годин, сказав міністр і додав, що прохання естонських прикордонників до російських колег припинити пропускати людей без документів на в'їзд до ЄС проігнорували.

Тож Естонія готується закрити пункти пропуску, якщо "міграційний тиск з боку росії посилиться", а також боротися з мігрантами, якщо вони намагатимуться потрапити за межі офіційних пунктів пропуску, – повідомив Reuters міністр внутрішніх справ Лаурі Лаанемец через речника.

"На жаль, є багато ознак того, що до цього причетні російські прикордонники та, можливо, інші відомства", – сказав міністр.

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