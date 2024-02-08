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Естонія скасувала концерт та заборонила в'їзд російській співачці, яка підтримує війну в Україні

08 лютого 2024, 15:31
Естонія скасувала концерт та заборонила в'їзд російській співачці, яка підтримує війну в Україні
Фото: Scanpix / Postimees
Клава Кока мала виступити у Талліні 29 березня.

російській співачці Клавдії Високовой, відомій під псевдонімом Клава Кока, скасували концерт в Талліні.

Про це пише естонське видання limon.

Також артистці, яка підтримує криваву політику путіна, заборонили в'їзд до Естонії до 18 травня 2027 року. У Міністерстві внутрішніх справ Естонії зазначили, що таке рішення було прийняте через прокремлівську позицію артистки та її підтримку війни рф проти України.

"Ми повторюємо те, що говорили раніше: організатори концертів не повинні запрошувати до Естонії артистів, які виступають із прокремлівськими тезами, оскільки їм заборонено тут виступати. російські та білоруські діячі культури, які бажають виступити в Естонії, на сьогоднішній день не можуть отримати естонську візу", – прокоментував прессекретар МВС Естонії Вейко Песур.

У Міністерстві культури Естонії додали, що виступ Клави Коки є "недоречним", оскільки вона не засудила російську агресію в Україні і перебуває на службі у російської пропаганди.

Тим часом організатор концерту Клави Коки в одному з клубів у Талліні Юрій Метс до останнього сподівався, що путіністка таки виступить. Ба більше, він заявив, що не бачить проблеми у тому, якщо "артист виступить російською", адже у своїй творчості Кока "не пропагує війну".

"Попросив би не роздмухувати галасу навколо талліннського концерту – нехай музика залишиться музикою. Багато чого можна сказати з цього приводу, але не варто, щоб потім не було неприємностей у артиста. Ми живемо, на щастя, у мирній та вільній країні, і дуже сподіваюся, що це так і залишиться", - сказав Метс.

Зазначимо, що Клава Кока підтримує криваву політику російського диктатора путіна. До 2022 року російська виконавиця їздила до так званих "ДНР" і "ЛНР" з виступами.

ЕстоніяспівачкаЗАБОРОНАвійна в Україніросія окупанти

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