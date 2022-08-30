ExxonMobil має намір подати позов проти росії

Американська нафтова корпорація ExxonMobil зробила перший крок до подання позову проти росії після того, як президент рф володимир путін заблокував їй вихід з проєкту «Сахалін-1»

ExxonMobil намагалася вийти з проєкту "Сахалін-1" починаючи з березня, але була зупинена указом путіна. російська державна корпорація «роснефть» заявила, що суперечку можна вирішити, якщо ExxonMobil відновить "нормальну роботу" на проєкті.

"Ми надіслали федеральному уряду росії повідомлення про розбіжності щодо указу, який обмежує наші права та перешкоджає нашій спроможності безпечно припинити діяльність", - заявили в компанії ExxonMobil.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

Раніше цього місяця путін посилив контроль над російськими фінансами та енергетичним сектором, заборонивши іноземним компаніям розпоряджатися своїми активами в рамках "заходів захисту національних інтересів". Указ було прийнято через кілька днів після того, як ExxonMobil заявила, що веде перемовини про передачу своїх 30% акцій проєкту "Сахалін-1" третій стороні, яку вона не назвала.

"Сахалін-1" виробляв минулого року близько 227 тисяч барелів нафти на добу. Він має численні рекорди щодо найдовших свердловин, які коли-небудь пробурювали, використовує криголами для підтримки експорту, коли море замерзає, і вважався інженерним дивом, коли вперше був введений у дію в 2005 році.

За даними "роснєфті", видобуток нафти на "Сахаліні-1" було практично припинено з 15 травня через рішення ExxonMobil вийти з проєкту. Ці дані підтверджують й експерти Bloomberg, що відстежують танкери з російською нафтою - з початку червня вони не зафіксували експорту сирої нафти з терміналу Де-Кастрі, який обслуговує "Сахалін-1".

Як повідомлялося, згідно з оцінкою експертів Bloomberg, вторгнення в Україну відкинуло російську економіку на чотири роки назад.