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Фон дер Ляєн пояснила підхід до переговорів з Україною і Молдовою

22 червня 2026, 18:01
Фон дер Ляєн пояснила підхід до переговорів з Україною і Молдовою
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Країни-кандидати рухаються до ЄС індивідуально залежно від реформ.

Після відкриття першого переговорного кластера в межах процесу вступу до ЄС Україна та Молдова рухатимуться до членства кожна своїм темпом. 

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту Молдова–ЄС.

За її словами, з моменту відкриття першого кластера відповідальність за темпи реформ лежить на самих країнах-кандидатах, які впроваджують різні зміни залежно від власних пріоритетів і готовності.

"Як тільки відкрився перший кластер, кожна країна-кандидат несе відповідальність за себе. Вони повинні впроваджувати реформи, і ці реформи різняться залежно від країни", – сказала фон дер Ляєн.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо подальшого просування у переговорах, вона уточнила, що говорила саме про Молдову, оскільки брифінг був присвячений саміту ЄС–Молдова.

Фон дер Ляєн також наголосила, що підхід, заснований на оцінці прогресу ("процес, заснований на заслугах"), є більш ефективним, ніж загальні часові рамки.

"Я вважаю, що процес, заснований на заслугах, набагато кращий для Молдови, ніж термін якомога швидше. Тому що якомога швидше ні про що не говорить", – зазначила вона.

За словами президентки Єврокомісії, саме така модель дозволяє країнам-кандидатам досягати реального прогресу, а Євросоюзу – виконувати свої зобов’язання щодо розширення.

Зазначимо, що раніше президентка Єврокомісії висловила сподівання відкрити більше кластерів для України влітку.

 
УкраїнаЄвросоюзкластери

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