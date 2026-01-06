Франція анонсувала ключові рішення засідання "коаліції рішучих" щодо України

Головною метою засідання є ухвалення конкретних рішень у межах "коаліції рішучих" і подальша координація цих кроків з американською стороною.

Під час засідання "коаліції рішучих" у Парижі у вівторок, 6 січня, лідери країн-учасниць планують узяти на себе зобов’язання щодо підтримки України за п’ятьма ключовими напрямами, серед яких — можливе розміщення багатонаціональних збройних сил на українській території.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив представник Єлисейського палацу.

За його словами, під час зустрічі буде обговорено п’ять пунктів: припинення вогню та механізми контролю за його дотриманням, подальшу підтримку Збройних сил України, формат розміщення багатонаціональних сил в Україні, зобов’язання союзників у разі нової агресії росії проти України, а також довгострокову оборонну співпрацю.

Головною метою засідання є ухвалення конкретних рішень у межах "коаліції рішучих" і подальша координація цих кроків з американською стороною. Зокрема, лідери обговорять модальності припинення вогню, які не є прямими гарантіями безпеки, зокрема питання спостереження за лінією розмежування, контролю та перевірки.

Представник Єлисейського палацу наголосив, що західні військові не будуть розміщені безпосередньо на лінії розмежування, довжина якої сягає близько 1400 кілометрів, оскільки така присутність не має сенсу ані з тактичної, ані зі стратегічної точки зору.

Водночас, за його словами, критично важливим є використання технічних засобів спостереження — дронів, супутників та інших інструментів — а також чітке розуміння спільних дій США, Європи та України у разі порушення режиму припинення вогню.

Окремо він підкреслив, що гарантії безпеки мають ще два ключові елементи: довгострокову підтримку Збройних сил України з метою запобігання майбутній агресії та розгортання багатонаціональних сил для підтримки України в повітрі, на морі та на суші, а також для навчання й відновлення українських військових.

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер, 8 січня, проведе зустріч з лідерами партій та головами груп, представлених у Національних зборах та Сенаті, щоб обговорити "Україну та пов’язані з нею гарантії безпеки".