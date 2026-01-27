Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Франція готує нову допомогу для ЗСУ

27 січня 2026, 20:10
Фото: з вільного доступу
Під час розмови міністр також відзначив принципову позицію Франції щодо обмеження діяльності російського "тіньового флоту".
Україна невдовзі може отримати партію ракет французького виробництва для ППО, а також винищувачі Mirage 2000-5.
 
Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після розмови зі своєю французькою колегою Катрін Вотрен.
 
За словами Федорова, Україна розраховує на постачання боєприпасів від Франції для систем протиповітряної оборони SAMP/T та Crotale, а також далекобійних засобів ураження.
 
Міністр подякував французькій стороні за готовність у найближчий час передати додаткові ракети французького виробництва, що має суттєво посилити захист українського неба. Окрему увагу сторони приділили авіаційній складовій співпраці. Україна очікує на додаткове постачання літаків Mirage 2000-5, які, за словами Федорова, стануть важливим підсиленням спроможностей Повітряних сил ЗСУ.
 
Федоров наголосив, що скорочення ресурсів росії є ключовим фактором для зниження її здатності фінансувати війну проти України.
 
Федоров запросив Катрін Вотрен відвідати Україну та заявив про готовність переводити співпрацю на новий рівень, зокрема у сферах обміну даними та спільної аналітики.
 
"Дякую Франції за системну підтримку, лідерство й чітку позицію", - підсумував Федоров

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

