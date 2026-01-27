Франція готує нову допомогу для ЗСУ

Під час розмови міністр також відзначив принципову позицію Франції щодо обмеження діяльності російського "тіньового флоту".

Україна невдовзі може отримати партію ракет французького виробництва для ППО, а також винищувачі Mirage 2000-5.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після розмови зі своєю французькою колегою Катрін Вотрен.

За словами Федорова, Україна розраховує на постачання боєприпасів від Франції для систем протиповітряної оборони SAMP/T та Crotale, а також далекобійних засобів ураження.

Міністр подякував французькій стороні за готовність у найближчий час передати додаткові ракети французького виробництва, що має суттєво посилити захист українського неба. Окрему увагу сторони приділили авіаційній складовій співпраці. Україна очікує на додаткове постачання літаків Mirage 2000-5, які, за словами Федорова, стануть важливим підсиленням спроможностей Повітряних сил ЗСУ.