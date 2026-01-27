Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна та рф підпишуть зі США окремі документи, підпису ЄС не буде

27 січня 2026, 21:33
Україна та рф підпишуть зі США окремі документи, підпису ЄС не буде
20-пунктна рамкова угода, яка наразі перебуває в центрі мирного процесу, має двосторонній характер.
20-пунктну мирну угоду про врегулювання російсько-української війни Україна підпише зі Сполученими Штатами, тоді як окремий документ США мають укласти з росією.
 
Про це глава МЗС Андрій Сибіга розповів у інтерв’ю "Європейській правді".
 
За словами Сибіги, 20-пунктна рамкова угода, яка наразі перебуває в центрі мирного процесу, має двосторонній характер.
 
"Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США і Україна. Ну і з росією - мають підписати США", - зазначив міністр.
 
Він наголосив, що переговори ще тривають, і остаточна конфігурація документів може змінюватися.Один із пунктів мирного плану стосується європейської інтеграції України. Коментуючи це, Сибіга підкреслив: навіть за відсутності підпису ЄС під документом, жодних положень без погодження з європейськими партнерами бути не може.
 
Водночас ідея вступу України до ЄС у 2027 році залишається дискусійною.
 
"Дата - непросте питання. ЄС має свої процедури, і ми є заручником консенсусного підходу", - пояснив глава МЗС.
 
За словами міністра, європейські партнери присутні в мирному процесі, зокрема в обговоренні безпекових гарантій для України. Сибіга наголосив, що вперше йдеться саме про юридично зобов’язальні гарантії, а не політичні декларації.
 
"Важливо, що є згода щодо потреби ратифікації гарантій - зокрема, у Конгресі США", - додав він.

 

війна в Україніросія окупантимирний план

