Україна планує притягнути лукашенка до відповідальності – Сибіга
27 січня 2026, 19:09
Фото: МЗС України
Голова МЗС України наголосив, що чинний білоруський режим є співвідповідальним за російську агресію проти України.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про плани офіційного Києва притягнути до відповідальності лукашенка за сприяння росії у війні проти України, а також ініціювати санкції проти білорусі.
Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".
На запитання про статус лукашенка Сибіга нагадав, що Україна, як і інші європейські країни, не вважає його легітимно обраним президентом білорусі.
"Це так званий президент", – сказав він.
Сибіга зазначив, що Україна планує здійснити певні кроки для притягнення лукашенка до відповідальності.
"Я також вважаю, що чинний білоруський режим є співвідповідальним за російську агресію. У 2022 році він надав територію білорусі для наступу на Україну. Ракети летіли з їхньої території. Це робить їх співучасником агресії проти України. Та й зараз ми бачимо нові елементи підтримки російської агресії з боку режиму лукашенка. Вони надають свою інфраструктуру для атак української території безпілотниками", – зазначив Сибіга.
"Я свідомо не уточнюю деталі, але ми їх знаємо, кожен такий випадок фіксуємо юридично, нотифікуємо ООН про співучасть білоруського режиму в агресії і будемо ставити питання про санкції щодо причетних осіб та компаній – зокрема, залучених у побудову цієї інфраструктури", – додав очільник МЗС.