Україна планує притягнути лукашенка до відповідальності – Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про плани офіційного Києва притягнути до відповідальності лукашенка за сприяння росії у війні проти України, а також ініціювати санкції проти білорусі.

На запитання про статус лукашенка Сибіга нагадав, що Україна, як і інші європейські країни, не вважає його легітимно обраним президентом білорусі.

"Це так званий президент", – сказав він.

Сибіга зазначив, що Україна планує здійснити певні кроки для притягнення лукашенка до відповідальності.