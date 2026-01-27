Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Європейському центробанку закликали готувати фінансову систему до війни з рф

27 січня 2026, 19:35
У Європейському центробанку закликали готувати фінансову систему до війни з рф
фото: Reuters
Окрему увагу голова литовського Центробанку приділив гнучкості грошово-кредитної політики.
Член ради керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) та голова Центробанку Литви Гедимінас Шімкус заявив про необхідність підготовки фінансової системи до кризового сценарію на випадок військової агресії з боку росії. 
 
Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.
 
Він зазначив, що попри поточну стабілізацію інфляції в єврозоні на цільовому рівні та адаптацію економіки до волатильності, геополітичні ризики на сході залишаються ключовим дестабілізуючим фактором.
 
Шімкус акцентував на тому, що загроза військового характеру вимагає від регулятора забезпечення особливої стійкості готівкового обігу та платіжних систем. За його словами, в умовах підвищеного ризику війни населення може різко збільшити попит на готівку, що створить екстремальне навантаження на фінансову інфраструктуру. Готовність до такого стресу є пріоритетним завданням для збереження стабільності в єврозоні.
 
Окрему увагу голова литовського Центробанку приділив гнучкості грошово-кредитної політики. Він підкреслив, що ЄЦБ має зберігати здатність оперативно реагувати на можливі шоки, оскільки військова загроза може швидко порушити поточний економічний баланс. На думку Шімкуса, нейтральний рівень відсоткових ставок дозволяє мати певний простір для маневру, проте регулятор повинен мати чіткі плани дій на випадок найгірших сценаріїв.

 

війна в Україніросія окупанти

