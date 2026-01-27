У Європейському центробанку закликали готувати фінансову систему до війни з рф

Член ради керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) та голова Центробанку Литви Гедимінас Шімкус заявив про необхідність підготовки фінансової системи до кризового сценарію на випадок військової агресії з боку росії.

Він зазначив, що попри поточну стабілізацію інфляції в єврозоні на цільовому рівні та адаптацію економіки до волатильності, геополітичні ризики на сході залишаються ключовим дестабілізуючим фактором.

Шімкус акцентував на тому, що загроза військового характеру вимагає від регулятора забезпечення особливої стійкості готівкового обігу та платіжних систем. За його словами, в умовах підвищеного ризику війни населення може різко збільшити попит на готівку, що створить екстремальне навантаження на фінансову інфраструктуру. Готовність до такого стресу є пріоритетним завданням для збереження стабільності в єврозоні.

Окрему увагу голова литовського Центробанку приділив гнучкості грошово-кредитної політики. Він підкреслив, що ЄЦБ має зберігати здатність оперативно реагувати на можливі шоки, оскільки військова загроза може швидко порушити поточний економічний баланс. На думку Шімкуса, нейтральний рівень відсоткових ставок дозволяє мати певний простір для маневру, проте регулятор повинен мати чіткі плани дій на випадок найгірших сценаріїв.