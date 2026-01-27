Європа сигналізує про готовність посилювати тиск на росію – Зеленський

Європа сигналізує про готовність більш активно тиснути на росію.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав Володимир Зеленський.

"Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора. Дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема, на танкерний флот росії, на всю інфраструктуру російського експорту нафти. Це дуже допоможе нам усім у Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що є "колосальні нові проблеми в агресора з федеральним бюджетом, також з інфляцією, з економічними показниками".

Тим часом команди України і США, за словами Зеленського, "працюють активно" над домовленостями.

"Сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу Президента працювали із документом щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань. Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну", - додав глава держави.