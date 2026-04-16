Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція приєдналася до угоди про Спецтрибунал щодо агресії рф

16 квітня 2026, 09:51
Фото: з вільного доступу
Рішення Парижа стало черговим кроком до запуску трибуналу.

Франція стала 18-ю країною, яка офіційно підтвердила готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Рішення Парижа стало черговим кроком до запуску трибуналу. Днями аналогічні заяви зробили Польща та Ісландія, саме їхнє приєднання дозволило набрати юридичний мінімум країн-членів Ради Європи, необхідний для винесення угоди на голосування.

Воно відбудеться вже у травні – під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі.

Сибіга закликав інші держави також долучитися до процесу, незалежно від того, чи входять вони до складу Ради Європи.

 Вперше з часів Нюрнберзького процесу ми працюємо над тим, щоб притягнути до відповідальності за злочин агресії. Цей процес матиме глибоке значення для всієї міжнародної спільноти, – наголосив міністр.

Нагадаємо, Ісландія та Польща підтвердили свою готовність приєднатися до угоди, необхідної для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів російської агресії проти України.

ФранціявійнаспецтрибуналАндрій Сибігаросія окупанти

Останні матеріали

Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється