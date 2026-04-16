Франція приєдналася до угоди про Спецтрибунал щодо агресії рф

Рішення Парижа стало черговим кроком до запуску трибуналу.

Франція стала 18-ю країною, яка офіційно підтвердила готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Рішення Парижа стало черговим кроком до запуску трибуналу. Днями аналогічні заяви зробили Польща та Ісландія, саме їхнє приєднання дозволило набрати юридичний мінімум країн-членів Ради Європи, необхідний для винесення угоди на голосування.

Воно відбудеться вже у травні – під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі.

Сибіга закликав інші держави також долучитися до процесу, незалежно від того, чи входять вони до складу Ради Європи.

Вперше з часів Нюрнберзького процесу ми працюємо над тим, щоб притягнути до відповідальності за злочин агресії. Цей процес матиме глибоке значення для всієї міжнародної спільноти, – наголосив міністр.

