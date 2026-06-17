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Франція створює гіперзвукову ядерну ракету ASN4G

17 червня 2026, 10:05
Франція створює гіперзвукову ядерну ракету ASN4G
Фото: Akela Freedom
Нова зброя здатна маневрувати на екстремальних швидкостях.
Генеральна дирекція з озброєння Франції офіційно підписала контракт із європейським оборонним гігантом MBDA на розробку та виробництво ядерної крилатої ракети нового покоління ASN4G.
 
Про це інформує Interesting Engineering.
 
Проєкт ASN4G створюється як ключовий елемент довгострокового плану модернізації оборони країни. Нова ракета має повністю замінити наявну на озброєнні модель ASMPA-R. Хоча чинна модифікація все ще виконує свої завдання, французькі військові стратеги наполягають на її заміні через стрімке вдосконалення систем ППО по всьому світу. Зокрема – через досвід російсько-української війни.
 
Під час підготовчого етапу вчені розглядали два різні варіанти розвитку проєкту:
 
  • Перший концепт базувався на технологіях "стелс" із використанням прямотокового повітряно-реактивного двигуна для максимального зниження помітності на радарах.
  • Другий варіант робив ставку на екстремальну гіперзвукову швидкість і надвисоку маневровість у польоті. У підсумку розробники обрали саме гіперзвуковий шлях.
 
Поєднання швидкості зі здатністю змінювати траєкторію в повітрі суттєво скорочує час на попередження ворога, ускладнює радіолокаційне відстеження та робить перехоплення ракети сучасними протиракетними системами майже неможливим. Експерти припускають, що новинка отримає прямотоковий надзвуковий двигун (scramjet) і значно перевершить показники поточної ракети ASMPA-R, яка здатна розвивати швидкість близько 3 Махів і має дальність польоту до 500 кілометрів.
 
Головним носієм нової гіперзвукової зброї стане перспективний французький винищувач Rafale F5. Початок експлуатації оновленої версії літака запланований на 2030 рік, тоді як сама ракета ASN4G має офіційно надійти на озброєння повітряних сил орієнтовно у 2035 році. Додатково військове відомство оприлюднило перше офіційне зображення, пов'язане з технологічним демонстратором Thémis. На знімку зафіксовано крилатий апарат, який піднімається у небо за допомогою двох ракетних прискорювачів. Деталі цих випробувань, а також точне місце й час проведення тестів наразі залишаються суворо засекреченими. Проте в агентстві наголосили, що реалізація програми є "величезним технологічним проривом, який спирається на унікальні промислові навички, доступні лише кільком країнам у світі".

 

ракетаядерна зброяФранція

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