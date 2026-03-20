Франція виснажила запаси ракет

Аналітики зафіксували швидке виснаження арсеналу через боротьбу з дронами, що ставить під сумнів ефективність таких рішень для України.

У Франції заявили про скорочення запасів ракет класу "повітря-повітря" MICA, які використовуються винищувачами Rafale, що може вплинути на ефективність протидії безпілотним загрозам.

Про це повідомляє Defense Express.

За даними аналітиків, Франція висловила занепокоєння швидким зменшенням запасів ракет MICA, які активно застосовуються для перехоплення повітряних цілей.

Йдеться про використання цих ракет для знищення іранських дронів типу "шахед" із винищувачів Rafale. Зокрема, Франція надає підтримку Об'єднаним Арабським Еміратам у відбитті атак Ірану. Для цього задіяно 12 винищувачів Rafale. Експерти звертають увагу, що ракети MICA, які розроблялися для повітряного бою на дистанції до 80 кілометрів, використовуються проти значно дешевших безпілотників. Такий підхід призводить до швидкого виснаження запасів і ставить під сумнів економічну доцільність їх застосування.

Аналітики вважають, що ця ситуація може стати сигналом для України, яка розглядає можливість закупівлі винищувачів Rafale. Вартість потенційної угоди оцінюється у €22,5 млрд, і за таких витрат очікується універсальність озброєння для боротьби з різними типами загроз.

Зазначається, що на сьогодні Rafale не мають інтегрованих економічно ефективних рішень для боротьби з дронами. Франція при цьому дотримується жорсткої політики, дозволяючи використовувати лише власні ракети. Такий підхід уже спричинив розбіжності з Індією щодо експлуатації цих винищувачів.

Водночас у США адаптували ракети APKWS для боротьби з безпілотниками та застосовують їх на винищувачах і штурмовиках A-10. Україна також використовує подібні рішення на F-16 для перехоплення "шахедів".