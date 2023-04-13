ФСБ нарахувала 110 тисяч поранених та вбитих російських військових в Україні – NYT

Це число не включає втрати серед військовослужбовців Росгвардії, найманців ПВК "Вагнер" та чеченських бійців Рамзана Кадирова.

За даними російської ФСБ, втрати окупантів в Україні наближаються до 110 тисяч людей убитими та пораненими.

Про це свідчать документи з недавнього витоку секретних документів США, повідомляє New York Times.

"ФСБ підрахувала, що фактична кількість росіян, поранених і вбитих у бою, наближається до 110 тисяч осіб", – пише видання.

Наголошується, що ФСБ не включають до російських втрат убитих і поранених серед військовослужбовців Росгвардії, загону бойовиків ПВК "Вагнер" та чеченських бійців Рамзана Кадирова.

Також, за даними американської розвідки, розрізнені бойові сили, розгорнуті кремлем в Україні, іноді діяли всупереч одне одному, що ще більше ускладнювало військові дії росії.

За даними Генштабу, втрати рф перевищили 180 тисяч військових.