FT: російські супутники загрожують безпеці європейських космічних систем

Європейські служби безпеки підозрюють росію у перехопленні сигналів низки ключових супутників над Європою.

Як повідомляє Financial Times, йдеться щонайменше про десяток європейських космічних апаратів, зв’язок із якими могли перехопити два російські супутники серії "Луч".

За оцінками європейських чиновників, такі дії створюють серйозну загрозу не лише для конфіденційності переданої інформації, а й для безпеки самих супутників. У гіршому сценарії москва потенційно могла б втручатися в управління їхніми орбітами або навіть спричинити їхнє виведення з ладу.

Йдеться про супутники "Луч-1" і "Луч-2", за якими західні військові та цивільні космічні відомства спостерігають уже кілька років. Обидва апарати неодноразово здійснювали ризиковані маневри зближення з європейськими геостаціонарними супутниками, що обслуговують країни ЄС, Велику Британію, а також частину Африки й Близького Сходу.

Згідно з орбітальними даними та спостереженнями наземних телескопів, російські апарати залишалися поблизу окремих супутників по кілька тижнів, особливо активно — протягом останніх трьох років. Після запуску у 2023 році "Луч-2", за оцінками аналітиків, наблизився до 17 європейських супутників, які використовуються як у комерційних, так і в державних цілях.

Глава космічного командування Бундесверу генерал-майор Міхаель Траут заявив Financial Times, що обидва російські апарати підозрюють у веденні радіоелектронної розвідки. За його словами, мова йде насамперед про перехоплення каналів управління, які з’єднують супутники з наземними центрами контролю.

Європейські розвідники наголошують, що значна частина супутників, запущених багато років тому, не має сучасних систем шифрування. Це робить їх уразливими до перехоплення командних сигналів, які в майбутньому можуть бути використані для втручання в роботу апаратів або навіть їх знищення.

У FT зазначають, що супутники, до яких наближалися "Луч-1" і "Луч-2", здебільшого виконують цивільні функції, зокрема забезпечують супутникове телебачення. Водночас через них також передаються урядові та обмежено військові дані.

За оцінкою європейських спецслужб, російські апарати навряд чи здатні самостійно глушити або знищувати супутники. Проте зібрана ними інформація може допомогти росії зрозуміти вразливості західних космічних систем і використати ці знання як для кібератак із Землі, так і для потенційних операцій безпосередньо на орбіті.