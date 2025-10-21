FT: Якби існувала Нобелівська премія за терпіння, її отримав би Володимир Зеленський

У статті також йдеться, що Дональд Трамп дедалі частіше демонструє нетерплячість у питаннях міжнародної політики.

Президент України Володимир Зеленський заслуговує на "Нобелівську премію за терпіння" — саме так охарактеризував його поведінку редактор і колумніст із питань США Едвард Люк у своїй статті для Financial Times.

"Зустріч українського лідера в лютому з новообраним Дональдом Трампом увійшла в історію як найганебніший випадок шкільного булінгу в новітній історії", — зазначає Люк. — "Зеленський не мав іншого вибору, як знехтувати знущаннями в Овальному кабінеті. Його витривалість не дає підстав для песимізму".

За словами оглядача, у п’ятницю Трамп знову пригрозив, що Україна буде "знищена", якщо не поступиться частиною територій росії. Зеленський, як і раніше, проігнорував ці заяви. "Чи кричав Трамп колись на путіна? Це було риторичне запитання", — іронізує автор.

путін і "стратегічне терпіння"

Люк зазначає, що російський диктатор також міг би претендувати на власну "премію за терпіння". Його стратегія, започаткована з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, полягала у спробі отримати поступки на переговорах із переобраним Трампом — те, чого він не зміг досягти військовим шляхом.

На думку колумніста, дії Трампа свідчать, що "ставка кремля може справджуватися". Після зустрічі в лютому планується ще один саміт — цього разу в Угорщині, де прийматиме прем’єр Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією.

"Нетерплячий" Трамп і його бачення миру

У статті також йдеться, що Дональд Трамп дедалі частіше демонструє нетерплячість у питаннях міжнародної політики. Він заявив, що у світі залишився «лише один» конфлікт — натякаючи на війну в Україні.

"На думку Трампа, впертість Зеленського позбавила його цьогорічної Нобелівської премії миру. Як і у випадку з Газою, Трамп бачить в Україні комерційну можливість із незабудованим узбережжям", — пише FT.

Україна посилює позиції

Попри політичний тиск, Україна продовжує зміцнювати свої оборонні та економічні можливості. Люк зазначає, що Європа може надати Києву доступ до заморожених російських активів на суму близько 200 млрд доларів, що допоможе утримати оборону впродовж наступних років.

Крім того, українські удари по російських нафтопереробних заводах і авіабазах у глибині рф демонструють розширення можливостей ЗСУ. Ці дії, за словами автора, позбавляють кремль ресурсів для фінансування війни.

Втрати росії

За даними The Economist, лише у 2025 році загинуло близько 100 тисяч російських військових — це у п’ять разів більше, ніж втрати України. Така кількість, наголошує видання, уже перевищує радянські втрати у війні в Афганістані у шість разів.

Це створює серйозні проблеми для путіна: нестача новобранців може змусити кремль повернутися до масштабної мобілізації, що загрожує внутрішній стабільності режиму.

Наприкінці своєї колонки Люк підсумовує, що реальність суперечить риториці Трампа:

"путін має менше козирів у рукаві, ніж припускає Трамп. Одним із цих козирів, на жаль, є сам Трамп".