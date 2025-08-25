Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

FT: Європа поступилася Трампу й ризикує власною демократією

25 серпня 2025, 16:49
FT: Європа поступилася Трампу й ризикує власною демократією
Джерело: ukrinform
Поступливість Брюсселя відкрила шлях до "трампізації" політики в Європі.

Європейські лідери під тиском Дональда Трампа погодилися як на різке збільшення оборонних витрат країн НАТО до 5% ВВП, так і на торговельну угоду, яка залишила ЄС у гіршому становищі, ніж раніше.

Коментатор Financial Times Мартін Сандбу назвав таку стратегію Брюсселя "приниженням" та "економічною капітуляцією". За його словами, замість протидії Трампу європейські політики обрали пристосування та лестощі, сподіваючись уникнути відкритої конфронтації.

Водночас багато обіцянок, даних Вашингтону, залишаються декларативними й не виконуються на практиці. Це, на думку Сандбу, не прагматизм, а опортунізм, який підриває довіру до європейської політики та пришвидшує "трампізацію" континенту.

"Найбільша небезпека — Європа ризикує втратити власну політичну душу, адже громадянам не говорять правди про справжню суть домовленостей", — зазначає коментатор.

Він додає, що лідери ЄС відмовилися від можливості виступити єдиним фронтом проти порушень міжнародних правил з боку США і тим самим посилили авторитарні тенденції у політиці.

СШАНАТОДональд ТрампдемократіяЄвросоюз

Останні матеріали

FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О’Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється