FT: Європа поступилася Трампу й ризикує власною демократією

Поступливість Брюсселя відкрила шлях до "трампізації" політики в Європі.

Європейські лідери під тиском Дональда Трампа погодилися як на різке збільшення оборонних витрат країн НАТО до 5% ВВП, так і на торговельну угоду, яка залишила ЄС у гіршому становищі, ніж раніше.

Коментатор Financial Times Мартін Сандбу назвав таку стратегію Брюсселя "приниженням" та "економічною капітуляцією". За його словами, замість протидії Трампу європейські політики обрали пристосування та лестощі, сподіваючись уникнути відкритої конфронтації.

Водночас багато обіцянок, даних Вашингтону, залишаються декларативними й не виконуються на практиці. Це, на думку Сандбу, не прагматизм, а опортунізм, який підриває довіру до європейської політики та пришвидшує "трампізацію" континенту.

"Найбільша небезпека — Європа ризикує втратити власну політичну душу, адже громадянам не говорять правди про справжню суть домовленостей", — зазначає коментатор.

Він додає, що лідери ЄС відмовилися від можливості виступити єдиним фронтом проти порушень міжнародних правил з боку США і тим самим посилили авторитарні тенденції у політиці.