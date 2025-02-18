G7 думають про обмеження цін на нафту рф, щоб завдати шкоди москві – Bloomberg

Документ планують оприлюднити 24 лютого в третю річницю вторгнення рф в Україну.

Країни "Великої сімки" розглядають ймовірність колективного посилення чи адаптації граничної межі ціни на російську нафту, аби зменшити доходи росії і підштовхнути кремль до переговорів про "реальний мир".

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Країни G7 можуть доручити міністрам фінансів колективно переглянути стелю ціни на сиру нафту, яка наразі встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Такий крок стане частиною зусиль, спрямованих на підвищення вартості війни в Україні для росії, щоб "стимулювати її до переговорів про реальний мир".

Наразі незрозуміло, наскільки всі країни підтримують документ у його теперішньому вигляді.

Проте документ може бути переглянутий, адже дипломати продовжать переговори щодо його тексту.

В теперішньому варіанті згадуються "війська і ресурси на місцях у поєднанні з надійним міжнародним наглядом для контролю за дотриманням узгоджених ліній".

Нагадаємо, що ми також посали, що ЄС обговорює план виділення військових витрат на €700 млрд Україні.