У Криму знищено російську РЛС "Небо-У" – Генштаб

Станція забезпечувала контроль повітряного простору та підтримку російських систем ППО.

Сили оборони України продовжують завдавати точних ударів по об'єктах російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

У п'ятницю, 13 лютого, у Запорізькій області у районах Солодководного та Любимівки уражені зосередження живої сили ворога, а в Токмаку та Михайлівці – пункти дислокації операторів безпілотників, що суттєво обмежує можливості російських сил для розвідки та ударів. У Донецькій області в районі Селидового знищено склад матеріально-технічних засобів ворога, а в Комишувасі – район зосередження військової техніки, що завдало значних втрат у бойових силах та знизило оперативну мобільність російських військ.

Особливо важливим стало ураження в Криму, у районі Євпаторії, радіолокаційної станції 55Ж6У "Небо-У", яка забезпечує контроль повітряного простору та підтримку російських систем ППО, і її знищення суттєво обмежує можливості ворога щодо спостереження та перехоплення українських літаків і безпілотників.

Генштаб повідомляє, що масштаби завданих втрат противника ще уточнюються, проте відомо, що удари були точними та стратегічно важливими, що продовжує зміцнювати оборонний потенціал України на тимчасово окупованих територіях.