Матеріали:
Теми:

Глава Мюнхенської конференції проти "червоних ліній" у наданні військової допомоги Україні

13 лютого 2023, 20:57
Глава Мюнхенської конференції проти
Фото: з вільного доступу
Крістоф Гойсґен долучився до дискусії про постачання Україні винищувачів.

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген висловився проти будь-яких "червоних ліній" у наданні військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Замість того, щоб проводити "червоні лінії", думаю, варто звернути увагу на те, що необхідно. Військові експерти кажуть, що при веденні війни, подібної до цієї, необхідна комбінація кількох видів озброєнь: потрібні танки, потрібна артилерія, проте потрібні і винищувачі як для захисту повітряного простору, так і для того, щоб дістатися до цілей, які для артилерії недоступні", - сказав Гойсген.

Глава Мюнхенської конференції також визнав наявність певної втоми від війни в Україні у західному суспільстві і зазначив, що для подолання її ознак Заходу необхідно проявити "лідерство".

"Ми повинні ясно дати зрозуміти, що якщо Путін виграє цю війну, в Україні все не закінчиться. Він сам, як і його міністр закордонних справ, кілька тижнів тому оголосили, що наступною метою буде Молдова. Запитайте у країн Балтії - вони очікують, що Путін у разі його успіху розгорне війська у їхній бік. Тому ми маємо бути твердими, ми маємо продовжувати підтримувати Україну", - підкреслив він.

 

Останні матеріали

Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Політика
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 15:37
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Політика
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Дмитро Редько – 13 лютого 2023, 13:08
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 11:17
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Політика
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 09:12
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Політика
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 16:42
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Політика
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 15:59
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Політика
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 12:07
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Політика
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 09:03
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється