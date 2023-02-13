Глава Мюнхенської конференції проти "червоних ліній" у наданні військової допомоги Україні

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Замість того, щоб проводити "червоні лінії", думаю, варто звернути увагу на те, що необхідно. Військові експерти кажуть, що при веденні війни, подібної до цієї, необхідна комбінація кількох видів озброєнь: потрібні танки, потрібна артилерія, проте потрібні і винищувачі як для захисту повітряного простору, так і для того, щоб дістатися до цілей, які для артилерії недоступні", - сказав Гойсген.

Глава Мюнхенської конференції також визнав наявність певної втоми від війни в Україні у західному суспільстві і зазначив, що для подолання її ознак Заходу необхідно проявити "лідерство".

"Ми повинні ясно дати зрозуміти, що якщо Путін виграє цю війну, в Україні все не закінчиться. Він сам, як і його міністр закордонних справ, кілька тижнів тому оголосили, що наступною метою буде Молдова. Запитайте у країн Балтії - вони очікують, що Путін у разі його успіху розгорне війська у їхній бік. Тому ми маємо бути твердими, ми маємо продовжувати підтримувати Україну", - підкреслив він.