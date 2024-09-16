Глава МЗС Британії зробив гучну заяву про роль зброї у війні рф проти України

Він підтвердив, що представники Великої Британії та інших союзників зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку менш ніж за 12 днів.

Велика Британія все ще обговорює з союзниками, чи дозволити Україні запускати ракети великої дальності по росії.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив міністр закордонних справ королівства Девід Леммі.

За його словами, жодну війну не можна виграти за допомогою якоїсь однієї зброї. При цьому важливо, щоб країни, які підтримують Україну, мали "спільну стратегію перемоги".

"Це ретельно обговорюється з українцями, оскільки ми оцінюємо, що їм потрібно напередодні зими", - сказав дипломат.