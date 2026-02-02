Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Глава МЗС Франції заявив про можливість діалогу з москвою

02 лютого 2026, 13:11
Глава МЗС Франції заявив про можливість діалогу з москвою
Фото: з вільного доступу
Це треба для відстоювання інтересів Європи, наголосив міністр.

Глава французького МЗС Жан-Ноель Барро заявив, що Франція ніколи не виключала контактів з москвою.

В інтервʼю Libération він пояснив, що це необхідно для того, щоб Європа мала свій канал відстоювання інтересів.

Барро задали питання з приводу нещодавніх коментарів президента Еммануеля Макрона про можливість відновлення контакту з російським диктатором владіміром путіним. Той наголосив, що контакти мають проводитись "за умови повної прозорості з Україною" та Європою.

"Франція ніколи не виключала, в принципі, взаємодії з росією, за умови повної прозорості з Україною та її європейськими партнерами, і за умови, звичайно, що це буде вигідно. Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими спонсорами України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальність нікому іншому", — наголосив міністр.

Барро також висловив думку, що на цьому етапі путін "не виявляє жодних ознак справжнього бажання рухатися до миру". Він нагадав, що минулого тижня росіяни ударом дронів вбили пʼятьох людей у пасажирському поїзді, а також намагаються спровокувати гуманітарну кризу ударами по енергетиці. 

"З кожним днем ​​колоніальна одержимість владіміра путіна виснажує його народ і дискредитує російську націю, ризикуючи її викресленням з історії. владіміру путіну давно пора відмовитися від своїх вимог і нарешті погодитися на припинення вогню", — наголосив Барро.

ФранціяВладімір ПутінЄвросоюзЕмануель Макронвійна в УкраїніЖан-Ноель Барро

