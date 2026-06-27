Глава МЗС Польщі: росія більше не диктує хід війни в Україні

За його словами, успіхи українських сил на морі, в повітрі та на фронті свідчать про зміну динаміки бойових дій.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що росія більше не володіє стратегічною ініціативою у війні проти України. На його думку, перебіг бойових дій свідчить про зміну балансу сил на користь Києва.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

За словами Сікорського, Україна досягла суттєвих успіхів на ключових напрямках. Зокрема, вона фактично здобула перевагу в Чорному морі, тоді як росія не змогла завоювати панування в повітрі.

"Україна, безперечно, здобула перемогу на Чорному морі. Росія явно не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети та безпілотники, але не може вільно літати над Україною. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут, і, схоже, Україна встановила вогневий контроль над стратегічною автомагістраллю, що веде з Донбасу до Криму", – зазначив глава польської дипломатії.

Водночас Сікорський наголосив, що війни рідко розвиваються лінійно й зазвичай проходять через різні етапи. Однак нинішня ситуація, на його переконання, свідчить про завершення періоду, коли стратегічна перевага була на боці Кремля.

"Але схоже, що фаза, коли ініціатива належала росії, закінчилася", – підсумував міністр.

Сікорський також зазначив, що ефективний опір України вже позбавив рф необхідних ресурсів для потенційного розширення агресії проти східного флангу НАТО.