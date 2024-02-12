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Глава Пентагону через хворобу візьме участь у засіданні "Рамштайну" онлайн

12 лютого 2024, 20:19
Глава Пентагону через хворобу візьме участь у засіданні
Фото: ЕРА
Захід запланований на середу, 14 лютого.

Міністр оборони США Ллойд Остін скасував поїздку до Брюсселя, де він мав взяти участь у зустрічі з іншими міністрами оборони країн НАТО у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє Reuters.

Через хворобу Остін був змушений передати свої обов'язки заступнику Кетлін Хікс.

Захід запланований на середу, 14 лютого.

Співрозмовник агентства повідомив, що зустріч проведуть онлайн. Наразі невідомо, доки очільник Пентагону пробуде в лікарні.

Нагадаємо, що спершу міністра оборони США госпіталізували 1 січня з інфекцією сечовивідних шляхів після хірургічної процедури з лікування раку передміхурової залози, яку йому зробили 22 грудня минулого року. Медики висловлювали позитивні прогнози щодо Остіна, але попереджали, що його відновлення може зайняти час. 15 січня стало відомо, що міністра виписали з лікарні. Остін на брифінгу перепросив за ситуацію, яка склалася, і за те, що своєчасно не повідомив Білий дім і американців про свій стан. 22 січня глава Пентагону головував на засіданні Контактної групи з питань оборони України. Він включився у онлайн-форматі з дому. Однак 11 лютого Остіна знову госпіталізували. 

ОстінРамштайнвійна в Україніросія окупанти

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