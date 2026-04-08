Греція збила іранський дрон, витративши мільйони на ракету Patriot

08 квітня 2026, 10:44
джерело slovoidilo
У Греції "схоже так і не зрозуміли цю математику".

Грецькі військові відзвітували про успішне знищення іранського дрона за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє Kathimerini з посиланням на неофіційний брифінг генерального штабу країни.

Як пишуть у виданні Defense Express, інцидент стався на тлі тривалих попереджень з боку України. Київ неодноразово сигналізував партнерам, що використання дефіцитних ракет вартістю в мільйони доларів для знищення дешевих дронів є економічно недоцільним.

Проте, як зазначає автор, у Греції "схоже так і не зрозуміли цю математику".

Згідно з наявними даними, подія відбулася вранці понеділка. Грецька батарея Patriot розгорнута на узбережжі Червоного моря в Саудівській Аравії в межах місії ELDYSA для захисту нафтопереробного заводу. Для перехоплення цілі, ймовірно, була використана ракета PAC-2 GEM-T.

Ситуація виглядає особливо резонансною з огляду на цифри:

"Вартість PAC-2 GEM-T коливається на рівні 4-6 мільйонів доларів. Нагадаємо, що вартість іранського Shahed-136 становить близько 70 тисяч доларів за одиницю", - пише ЗМІ.

Таким чином, за підрахунками, грецька армія витратила на збиття одного безпілотника у 57-86 разів більше коштів, ніж коштує сама ціль.

Як зазначається у публікації, саме через таку "шалену різницю" світ зараз гостро потребує дешевих українських дронів-перехоплювачів, які могли б замінити дорогі та дефіцитні західні ракети.

