Інцидент з літаками над Чорним морем: Польща викликала "на килим" посла рф

російському дипломату вручено ноту протесту.

До Міністерства закордонних справ Польщі 10 травня викликали посла рф Сергія Андрєєва через інцидент у Чорному морі, коли коли російський винищувач перехопив польський літак.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

"10 травня до МЗС викликали посла рф у Польщі Сергія Андрєєва. Під час зустрічі російському дипломату вручено ноту протесту щодо інциденту російського винищувача з літаком Прикордонної служби Польщі. Ми рішуче засуджуємо провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, що є серйозним міжнародним інцидентом”,- наголосив Ясіна.

Дипломат також наголосив, що Варшава рішуче засуджує провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, яка є серйозним міжнародним інцидентом.

Нагадаємо, що 7 травня літак польської прикордонної поліції, який виконував патрулювання у міжнародному повітряному просторі, був перехоплений російським винищувачем Су-35 над Чорним морем - за 60 км від Румунії. Ніхто з членів екіпажу не постраждав.