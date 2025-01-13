Іран веде таємні переговори з росією щодо посилення ядерних амбіцій – The Times

Таємні перельоти Ларіджані, учасника переговорів за ядерною програмою і вірного прихильника режиму, свідчать про поглиблення ірансько-російських відносин і посилення впливу один на одного.

Іран здійснює секретні дипломатичні місії в росії, щоб зміцнити свій військовий і оборонний потенціал, незважаючи на майбутні переговори із Заходом щодо відновлення ядерного договору.

Про це пише The Times, стверджуючи, що Алі Ларіджані, старший радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, здійснює таємні перельоти для зустрічей із високопосадовцями з росії, щоб отримати допомогу від рф щодо ядерної програми та засобів протиповітряної оборони.

Таємні перельоти Ларіджані, учасника переговорів за ядерною програмою і вірного прихильника режиму, свідчать про поглиблення ірансько-російських відносин і посилення впливу один на одного, пише The Times.

У публікації також підкреслюється, що зміцнення співпраці між Тегераном і москвою відбувається в критичний момент для Ірану, який втратив позиції на Близькому Сході і зіткнувся з економічними викликами через західні санкції.

"Переговори Ірану з Європою щодо його ядерної програми, які поновилися, покликані повернути країну в політичну сферу — наступний раунд заплановано в Женеві на понеділок", — акцентується в статті.

Однак викриття таємних зустрічей із росією мають викликати тривогу з приводу намірів Тегерана. За даними розвідувальних джерел, Тегеран шукає подальшої допомоги росії з ядерної тематики та експертних знань після тривалої співпраці, яка включала постачання Ірану ядерного палива.

За словами джерела The Times в західній розвідці, оскільки країни поглиблюють стратегічні відносини, а росія залежить від іранських поставок ракет і безпілотників, «є побоювання, що Москва готова перетнути раніше окреслені червоні лінії щодо іранської ядерної програми».

Іран також прагне придбати новітню версію винищувача Су-35 і відновити свої системи ППО. Іран також запросив матеріально-технічну допомогу, використовуючи велику присутність росії в регіоні, щоб переозброїти бойовиків Хезболли, збройовий арсенал яких був значною мірою знищений Ізраїлем.