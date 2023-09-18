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ПОЛІТИКА

Іспанія вважає заборону деяких держав ЄС на імпорт українського зерна незаконною

18 вересня 2023, 14:54
Іспанія вважає заборону деяких держав ЄС на імпорт українського зерна незаконною
Фото: з вільного доступу
Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про власні обмеження на імпорт українського зерна 15 вересня.

Одностороння заборона будь-якої держави-члена Європейського Союзу на імпорт українського зерна є незаконною.

Про це заявив міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес, повідомляє Reuters.

При цьому він додав, що вердикт із цього питання має виносити Європейська комісія.

Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про власні обмеження на імпорт українського зерна 15 вересня, після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт українського зерна до п'яти східноєвропейських країн-членів ЄС.

Українські фермери покладалися на експорт зерна через сусідні країни від початку війни, оскільки вони не могли використовувати кращі маршрути через порти Чорного моря.

Заборони трьох центральноєвропейських країн пролунали за блокадою росією українських портів на Чорному морі. Правляча партія Польщі особливо прагне зупинити цей потік, оскільки її успіх на виборах 15 жовтня тісно пов'язаний із базою підтримки сільського населення, яке незадоволене збільшенням українського сільськогосподарського експорту.

Торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ подасть позов до Світової організації торгівлі (СОТ) у зв'язку з відмовою Польщі, Угорщини та Словаччини зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

Іспаніязерновійна в Україні

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