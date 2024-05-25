Італія виступає проти дозволу Україні використовувати західну зброю для ударів по рф

Віцепрем'єр-міністр і лідер "Ліги" Маттео Сальвіні заявив про незгоду з позицією генсека НАТО.

В уряді Італії заперечили генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, який закликав союзників зняти обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території рф.

Про це повідомляє Ansa.

Віцепрем'єр-міністр і лідер "Ліги" Маттео Сальвіні заявив про незгоду з позицією генсека НАТО.

"Італія ні з ким не воює, і якщо було правильно допомогти Україні у військовому плані, то в той же час не може бути й мови про скасування заборони для Києва завдавати ударів по військових цілях в росії. Так само, як я повторюю, що "Ліга" виступає проти відправки навіть одного солдата воювати в Україну. Ми хочемо миру, а не передпокою третьої світової війни", – заявив він.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також налаштований критично.

"Ми є невід'ємною частиною НАТО, але кожне рішення має прийматися колегіально", – заявив він.

Для Таяні "вибір Києва – це вибір Києва".

"Ми не відправимо італійського солдата в Україну, а військові інструменти, які надсилає Італія, використовуються всередині України, ми працюємо заради миру. Повідомлення, що надходять з росії, також провокують гібридну війну, яка ведеться, але ми завжди повинні працювати заради миру і знижувати тон", – сказав Таяні.

Як повідомлялося, Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території рф.