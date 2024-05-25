Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Італія виступає проти дозволу Україні використовувати західну зброю для ударів по рф

25 травня 2024, 18:00
Італія виступає проти дозволу Україні використовувати західну зброю для ударів по рф
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Віцепрем'єр-міністр і лідер "Ліги" Маттео Сальвіні заявив про незгоду з позицією генсека НАТО.

В уряді Італії заперечили генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, який закликав союзників зняти обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території рф.

Про це повідомляє Ansa.

Віцепрем'єр-міністр і лідер "Ліги" Маттео Сальвіні заявив про незгоду з позицією генсека НАТО.

"Італія ні з ким не воює, і якщо було правильно допомогти Україні у військовому плані, то в той же час не може бути й мови про скасування заборони для Києва завдавати ударів по військових цілях в росії. Так само, як я повторюю, що "Ліга" виступає проти відправки навіть одного солдата воювати в Україну. Ми хочемо миру, а не передпокою третьої світової війни", – заявив він.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також налаштований критично.

"Ми є невід'ємною частиною НАТО, але кожне рішення має прийматися колегіально", – заявив він.

Для Таяні "вибір Києва – це вибір Києва".

"Ми не відправимо італійського солдата в Україну, а військові інструменти, які надсилає Італія, використовуються всередині України, ми працюємо заради миру. Повідомлення, що надходять з росії, також провокують гібридну війну, яка ведеться, але ми завжди повинні працювати заради миру і знижувати тон", – сказав Таяні.

Як повідомлялося, Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території рф.

Єнс Столтенбергзброявійна в Україні

Останні матеріали

путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Cуспільство
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Переклад iPress – 23 травня 2024, 09:16
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2024, 15:24
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Політика
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Переклад iPress – 22 травня 2024, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється