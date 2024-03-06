Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Італійський парламент схвалив участь країни у місії ЄС із захисту кораблів у Червоному морі

06 березня 2024, 12:35
Італійський парламент схвалив участь країни у місії ЄС із захисту кораблів у Червоному морі
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Міністр закордонних справ Антоніо Таяні зазначив, що місія ЄС є суто оборонною.

Італійські законодавці схвалили участь країни у військово-морській місії ЄС для захисту вантажних суден в Червоному морі від атак повстанців-хуситів у Ємені, які загрожують морському сполученню.

Про це повідомляє AP. 

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні сказав законодавцям перед голосуванням, що місія ЄС, розпочата минулого місяця, є суто оборонною, а італійські кораблі матимуть силу захистити себе. У минулу суботу італійський есмінець Caio Duilio  збив безпілотник, запущений хуситами в протоці між Аравійським півостровом і Африканським Рогом.

Завданням місії є “самооборона, тобто нейтралізація прямих нападів на торговельні судна під супроводомі відбиття будь-яких спроб захопити судна”, – сказав Таяні нижній палаті парламенту, яка проголосувала 271 проти 6 за так звану місія Аспідів. За його словами, це включає застосування військової сили у разі нападу.

Пізніше Сенат схвалив місію 153-0 голосами.

Підтримувані Іраном хусити проводять кампанію із застосуванням безпілотних літальних апаратів і ракетних атак на комерційні судна на знак протесту проти операції Ізраїлю в Газі проти Хамас, розпочатого у відповідь на напади Хамас на Ізраїль 7 жовтня. Однак повстанці часто атакували судна без чітких зв’язків з Ізраїлем.

Італіяпарламентвійна в Україніросія окупантихусити

Останні матеріали

Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Технології
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 06 березня 2024, 12:10
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Політика
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Переклад iPress – 06 березня 2024, 09:22
Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже
Cуспільство
Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже "неефективною" західною зброєю – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 березня 2024, 15:27
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Політика
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 березня 2024, 10:54
Апокаліпсис, який обирають США. Послужний список Майка Джонсона, спікера Палати представників – Тімоті Снайдер
Політика
Апокаліпсис, який обирають США. Послужний список Майка Джонсона, спікера Палати представників – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 04 березня 2024, 22:23
Німеччину сколихнули шпигунські скандали. росіяни роблять все заради зупинки допомоги Україні – німецькі ЗМІ
Політика
Німеччину сколихнули шпигунські скандали. росіяни роблять все заради зупинки допомоги Україні – німецькі ЗМІ
Переклад iPress – 04 березня 2024, 16:25
кремль успішно застосовує рефлексивний контроль проти Заходу. Ведуться не всі, але Україні від того не легше – Філліпс О'Брайен
Політика
кремль успішно застосовує рефлексивний контроль проти Заходу. Ведуться не всі, але Україні від того не легше – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 березня 2024, 12:14
2 березня 2024 року: 1+1=2... чи 8? Українські сили не тільки збивають російські літаки – Том Купер
Cуспільство
2 березня 2024 року: 1+1=2... чи 8? Українські сили не тільки збивають російські літаки – Том Купер
Переклад iPress – 03 березня 2024, 17:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється