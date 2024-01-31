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Італійський сенатор назвав війну рф "геноцидною" та закликав збільшити військову допомогу Україні

31 січня 2024, 17:33
Італійський сенатор назвав війну рф
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Агресія росії проти України є геноцидною, а її жертвам має бути гарантоване правосуддя.

Італія та Європейський Союз в цілому мають надати Україні допомогу, зокрема військову, для відновлення суверенітету на всій українській території. 

Про це у коментарі Guilhall заявив член Сенату Італії, екс-міністр закордонних справ Італії Джуліо Терці ді Сант Агата.

"Як провідний член делегації Італії в Європейській комісії та член Сенату Італії, у грудні я представив нашу резолюцію прем'єр-міністерці Джордже Мелоні, перед її виступом у Брюсселі, за кілька днів до того, як ЄС ухвалив історичне рішення щодо початку переговорів про членство з Україною. Головний пріоритет цієї резолюції — необхідність для України протистояти нападу та повне відновлення українського суверенітету на всій українській території, і, нарешті, стати членом європейської сім'ї. Декілька ключових аспектів були використані прем'єркою у її виступі, а потім озвучені Джорджею Мелоні позиції були враховані у фінальній резолюції ЄС", — заявив політик.

"Україна має отримати більше допомоги, ми зобов'язані допомогти будь-якими можливими способами — дипломатичним, політичним, військовим. Ми повинні допомогти відбудувати Україну і маємо забезпечити справедливість та правосуддя для жертв цієї жахливої, геноцидної агресії російських сил, що триває вже два роки та кілька місяців", — підсумував Джуліо Терці.

 

Італіягеноцидвійна в Україніросія окупанти

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