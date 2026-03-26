Ізраїль убив командира військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції

Ізраїльські військові вбили командира військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції під час нічної атаки у четвер, 26 брезня.

За словами двох ізраїльських чиновників, які говорили з виданням на умовах анонімності, Аліреза Танґсірі на момент нападу перебував у схованці у квартирі в районі Бандар-Аббас, портового міста на півдні Ірану, разом з іншими офіцерами Корпусу вартових ісламської революції.

За даними Міністерства фінансів США, яке запровадило проти нього санкції у 2019 та 2023 роках, Тансірі також контролював випробування військово-морськими силами безпілотників та крилатих ракет.

В останні тижні він неодноразово писав у соціальних мережах про закриття Іраном Ормузької протоки, а також про атаки, здійснені військово-морськими силами КВІР.

Нагадаємо, Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, спричинивши глобальну кризу на ринках нафти і газу. До початку бойових дій через Ормузьку протоку щодня проходило приблизно 20 млн барелів нафти і нафтопродуктів – близько 20-21% глобального споживання нафти та приблизно 27-30% морської торгівлі нафтою у світі.

Протоку також використовують для перевезення зрідженого природного газу, через неї проходить порядку 20% світового морського експорту LNG щодня. Додатково значну частину світових поставок зрідженого нафтового газу (LPG) також транспортується цим шляхом.