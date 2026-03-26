Ізраїль убив командира військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції

26 березня 2026, 16:09
Ізраїль убив командира військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції
Фото: DW
Ліквідований адмірал Тангсірі, імовірно, міг віддавати накази щодо мінування й блокування Ормузької протоки.
Ізраїльські військові вбили командира військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції під час нічної атаки у четвер, 26 брезня.
 
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на заяву міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца. 
 
За словами двох ізраїльських чиновників, які говорили з виданням на умовах анонімності, Аліреза Танґсірі на момент нападу перебував у схованці у квартирі в районі Бандар-Аббас, портового міста на півдні Ірану, разом з іншими офіцерами Корпусу вартових ісламської революції.
 
За даними Міністерства фінансів США, яке запровадило проти нього санкції у 2019 та 2023 роках, Тансірі також контролював випробування військово-морськими силами безпілотників та крилатих ракет.
 
В останні тижні він неодноразово писав у соціальних мережах про закриття Іраном Ормузької протоки, а також про атаки, здійснені військово-морськими силами КВІР.
 
Нагадаємо, Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, спричинивши глобальну кризу на ринках нафти і газу. До початку бойових дій через Ормузьку протоку щодня проходило приблизно 20 млн барелів нафти і нафтопродуктів – близько 20-21% глобального споживання нафти та приблизно 27-30% морської торгівлі нафтою у світі.
 
Протоку також використовують для перевезення зрідженого природного газу, через неї проходить порядку 20% світового морського експорту LNG щодня. Додатково значну частину світових поставок зрідженого нафтового газу (LPG) також транспортується цим шляхом.

 

Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
