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Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету у космосі – The Telegraph

05 листопада 2023, 19:55
Ізраїль вперше у світі збив балістичну ракету у космосі – The Telegraph
Ізраїль збив ракету "земля-повітря" від "Хезболли", запущену з Лівану.

Ізраїльський ЦАахал збив ракету "земля-повітря", яка була запущена з території Лівану по танку Цахалу в п'ятницю 3 листопада 2023 року вранці.

Про це повідомляє The Jerusalem Post. 

Ракету збили завдяки системі протиракетної оборони Arrow, яка використовує гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет у космосі. До цього балістична ракета пролетіла майже 160 км над Аравійським півостровом.

Міністерство оборони Ізраїлю опублікувало відео, на якому показано момент перехоплення - на ньому ледве помітна циліндрична форма балістичної ракети, що наближається, після чого на ролику видно вибух.

У заяві Цахалу йдеться, що системи ВПС відстежили траєкторію ракети та перехопили її "у найбільш відповідний час".

На фотографіях з Ейлата видно сліди диму від системи Arrow, а жителі повідомляли, що чули потужний вибух із землі. Єменські хусити, своєю чергою, також оприлюднили кадри, які нібито показують, як ракета була запущена. Нею виявилась Qader – вдосконалена версія іранської розробки Shahab 3.

Зазначається, що Qader несе осколково-фугасну боєголовку та має радіус дії, який дозволяє хуситам обстрілювати весь Ізраїль. Саме для запобігання цій загрозі була розроблена ізраїльська система Arrow, яку вперше застосували приблизно 25 років тому. У той час, як інші системи протиракетної оборони спочатку призначалися для збивання літаків, Arrow була першою, що була розроблена спеціально для збивання балістичних ракет великої дальності на набагато більших висотах і швидкостях.

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