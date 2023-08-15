Кадиров відправляє свої війська на війну в Україну, щоб вислужитися перед путіним – британська розвідка

Таким чином Кадиров прагне зміцнити свою репутацію перед кремлівським диктатором.

Глава Чечні Рамзан Кадиров намагається зміцнити свою репутацію прихильника путіна, відправляючи свої війська, зокрема "Восток-Ахмат", на війну в Україну.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається, у заяві від 10 серпня чеченський лідер Рамзан Кадиров визнав присутність батальйону "Восток-Ахмат" у запеклому протистоянні на Оріхівській ділянці фронту Запорізької області.

У коментарях Кадирова підкреслюється роль одного з головних чеченських підрозділів у цій ключовій області.

За даними розвідки, офіційно "Восток" підпорядковується 42-й мотострілецькій дивізії Південного військового округу, яка активно діє в районі села Роботине у Запорізькій області.

"Чеченські сили є відносно невеликим, але помітним компонентом російських сил в Україні. Кадиров, ймовірно, активно просуває роль своїх підрозділів частково для того, щоб зміцнити свою репутацію прихильника путіна", - зазначають у Міноборони Британії.