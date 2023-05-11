Українські молодші офіцери навчатимуться процесу планування та надання наказів, координації маневрів, збору розвідувальних даних, планування та виконання, а також відповідальності на полі бою.

Усе це відбуватиметься в рамках нової програми.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

Вже з наступного понеділка військові інструктори Канади і Латвії розпочнуть навчання українських військових у Латвії.

"Сьогодні міністерка оборони Латвійської Республіки Інара Мурнієце і я оголосили про нову спільну ініціативу, завдяки якій канадські та латвійські збройні сили разом навчатимуть українців у Латвії", – йдеться в твітті.

В рамках цієї нової програми українські молодші офіцери навчатимуться відповідальності на полі бою, процесу планування та надання наказів, координації маневрів, збору розвідувальних даних, планування та виконання.

"Це тренування доповнить наші інші зусилля у рамках операції UNIFIER у Великій Британії та Польщі. Канада вже навчила понад 36 тисяч українських військових", – додала очільниця канадського оборонного відомства.

Латвійська сторона заявила, що мова йде про програму підготовки наймолодших українських офіцерів, що має посилити український військовий потенціал для боротьби з російською окупацією.

Раніше Канада і Польща заявили, що підтримують конфіскацію російських коштів на користь України.