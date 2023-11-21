Канада спільно з Україною готова очолити коаліцію країн, які сприятимуть поверненню українських дітей

Активну роль у зусиллях щодо повернення українських дітей відіграє Канада.

Генпрокурор Андрій Костін розповів про міжнародну співпрацю у сфері повернення незаконно переміщених українських дітей, конфіскації російських активів, а також розслідування злочину геноциду.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.



Як зазначається, у Торонто 20 листопада відбулася міжнародній конференції United for Justice. War Сrimes against Ukrainian Children, на якій обговорювалося запровадження нових механізмів, які сприятимуть поверненню українських дітей. Активну роль у цих зусиллях відіграє Канада, яка наприкінці жовтня виступила з ініціативою подібної міжнародної коаліції на саміті в Мальті щодо реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського.



Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі на конференції наголосила, що саме Канада буде співголовувати з Україною в реалізації четвертого пункту Формули миру, присвяченого поверненню всіх полонених і депортованих. Вона також заявила про те, що Канада готова очолити спільно з Україною коаліцію країн, які сприятимуть поверненню українських дітей.

"Офіс Генпрокурора спільно з міжнародними партнерами збирає та аналізує всі наявні докази, які можуть свідчити про геноцидні наміри таких злочинів відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Маємо привернути увагу світової спільноти до того, що в самому серці Європи нині чиниться геноцид. Для цього необхідно зібрати достатньо доказів, щоб Міжнародний кримінальний суд міг винести справедливе рішення. Цьому присвячена наша постійна робота з партнерами, серед яких Офіс прокурора МКС", - наголошується в повідомленні.



Крім того зазначається, що під час конференції обговорювалися й інші аспекти забезпечення комплексної відповідальності росії, зокрема конфіскація суверенних активів держави-агресора. Генпрокурор зазначив, що серед країн-партнерів уже є певний елемент політичної волі у вирішенні цього питання, а українська сторона посилює співпрацю в цій сфері з партнерами з Канади, США та ЄС.