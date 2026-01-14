Саме CPC відповідає приблизно за 80% усіх експортних потоків казахстанської нафти.

Казахстан закликає США та Європу захистити постачання нафти після атак безпілотників на танкери в Чорному морі, що загрожують глобальному ринку енергії.

Про це повідомляє Reuters.

Так, Казахстан звернувся до США та країн Європи з проханням допомогти забезпечити безпеку транспортування нафти після атак безпілотників на танкери, що прямували до Чорного моря на російський термінал Caspian Pipeline Consortium (CPC).

CPC - спільний проект, учасниками якого є казахстанська державна компанія KazMunayGas, російський Lukoil та американські Chevron і ExxonMobil. Саме CPC відповідає приблизно за 80% усіх експортних потоків казахстанської нафти.

При цьому у листопаді минулого року безпілотники вже пошкодили обладнання CPC, що призвело до скорочення обсягів експорту нафти.

За повідомленням казахстанського Міністерства закордонних справ, останнім часом атаки на нафтотранспортну інфраструктуру суттєво посилились і це змушує Казахстан просити міжнародних партнерів до спільного забезпечення безпеки енергетичних маршрутів, аби стабілізувати постачання та уникнути глобальних перебоїв на ринку енергоносіїв.

13 січня, щонайменше три танкери, що прямували до морського терміналу CPC на російському узбережжі Чорного моря, зазнали ударів з боку невстановлених безпілотників. Один із цих суден був орендований американською компанією Chevron.

У свою чергу, Міністерство оборони росії заявило, що танкер Matilda, що плавав під мальтійським прапором, зазнав атаки двома українськими ударними безпілотниками приблизно за 100 км від міста Анапа в Краснодарському краї. Українська сторона поки що не коментувала інцидент.