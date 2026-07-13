Країни ЄС побили рекорд імпорту СПГ з російського Ямалу

Лідери імпорту Франція, Бельгія та Іспанія.

Країни Євросоюзу імпортували рекордно великі обсяги скрапленого природного газу з російського заводу Ямал СПГ у першому півріччі 2026 року – напередодні заборони на постачання, яка набуде чинності наступного року.

Про це пише Reuters.

За даними аналітичної компанії Kpler, країни ЄС імпортували 136 вантажів із 9,97 млн тонн СПГ з Ямалу в січні–червні, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Закупівлі оцінювалися в €5,96 млрд ($6,82 млрд). Трьома найбільшими напрямками поставок були Франція, Бельгія та Іспанія.

Громадська організація Urgewald зазначила, що понад 97% поставок з Ямалу надійшли до портів ЄС. "ЄС поглинає майже весь обсяг виробництва одного з найбільш стратегічно важливих російських проектів у сфері СПГ", – заявили в організації.

ЄС з квітня заборонив імпорт російського СПГ за короткостроковими контрактами, але імпорт за довгостроковими контрактами може тривати до 1 січня 2027 року. Поставки з Ямалу відображають ширшу тенденцію: імпорт російського трубопровідного газу до ЄС у січні–травні 2026 року зріс на 7% у річному обчисленні, тоді як імпорт російського СПГ на 11%. Остаточний термін припинення імпорту трубопроводами – вересень 2027 року.