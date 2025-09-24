Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
кремль блокує перемовини з Україною: москву не влаштовує жодна країна

24 вересня 2025, 15:01
Фото: Укрінформ
У путіна попереджають, що це призведе до погіршення позицій України.

У кремлі заявили, що всі країни, запропоновані Україною для можливої зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром путіним, є "абсолютно неприйнятними" для росії. Водночас мосвпа звинувачує Київ у нібито затягуванні мирного процесу та застерігає, що з кожним днем позиції України "погіршуватимуться".

Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на речника президента рф Дмитра Пєскова.

"Київський режим зараз зайняв абсолютно пасивну позицію. Судячи з усього, вони хочуть показати своїм спонсорам у Європі та кураторам, що здатні воювати. Але вони не повинні забувати, що з кожним днем, коли відмовляються від переговорів, їхні позиції тільки погіршуються", - заявив Пєсков.

Він також згадав про запропоновані Києвом варіанти локацій для зустрічі Зеленського з путіним, зазначивши, що росія не вважає нейтральними державами Швейцарію чи Австрію.

"Українці сиплють великою кількістю пропозицій, називають багато країн. Але спочатку наполягали зовсім не на Казахстані, а на тих, які для нас абсолютно неприйнятні. Наприклад, Швейцарія або Австрія. Де-факто вони вже не є нейтральними", - сказав речник кремля.

Окремо Пєсков висловив здивування тим, що Зеленський не погоджується приїхати до москви, попри те, що такий варіант від самого початку виглядає політично нереалістичним і неприйнятним для Києва.

Аналітики вважають, що такими заявами москва намагається зберегти контроль над ініціативою, водночас зсуваючи відповідальність за відсутність діалогу на українську сторону. Це вписується в поточну інформаційну кампанію кремля, спрямовану на тиск як на Україну, так і на її західних партнерів.

 
Росіявійнаперемовини

