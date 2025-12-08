Президенту рф вистачить економічних ресурсів приблизно на півтора року, проте посилення санкцій Заходу може значно скоротити цей період.

Попри продовження агресії проти України, економічні ресурси Кремля можуть вичерпатися протягом 12–18 місяців, якщо Захід посилить санкції, прогнозує відомий експерт з питань росії Олександр Габуєв.

Про це пише BILD із посиланням на Handelsblatt.

Габуєв, який очолює Центр Карнегі Росія-Євразія, підкреслює, що час працює проти президента рф Володимира путіна. За його оцінками, у кремля вистачить грошей приблизно на півтора року для продовження війни, а подальші санкції можуть скоротити цей період.

Експерт зазначає, що існують менші виробники нафти та сировини, які ще не потрапили під санкції. Для того щоб зробити війну "непідйомною" для путіна, необхідно посилити економічний тиск і суворіше застосовувати існуючі обмежувальні заходи, зокрема щодо Китаю, Індії та ОАЕ, які купують російську нафту та допомагають обходити санкції.

Щодо перспектив мирних переговорів, Габуєв вважає їх нині майже нереальними, адже росія висуває дуже далекоглядні вимоги і розраховує на час.

Військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені додає більш обережну позицію: він застерігає від поспішних прогнозів, наголошуючи, що точну оцінку фінансових і політичних резервів росії складно зробити.