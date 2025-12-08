США наполягають, щоб Україна віддала контроль над Донеччиною без бою

Американська сторона пропонує Україні вийти з решти Донецької області, Україна наполягає на збереженні контролю по лінії фронту.

У переговорах щодо потенційної угоди про завершення російсько-української війни США наполягають, що Україні варто погодитися без бою вийти з решти Донецької області, яка ще не перебуває під контролем рф.

Про це повідомляє Politico із посиланням на анонімні європейські джерела.

"росія вимагає віддати території, а США шукають способи досягти цього. Вони наполягають, що Україна має вийти з Донбасу так чи інакше", - зазначив позиціцю США співрозмовник видання.

Українська сторона наполягає, що будь-яка "заморозка" конфлікту має відбуватися по поточній лінії фронту. Українські перемовники підкреслюють, що віддавати Путіну території, які російська армія не змогла захопити за роки війни, лише посилить його апетити.

Крім того, Україна відчуває тиск щодо швидкості, з якою США хочуть укласти угоду. Як зазначає неназване джерело AFP, адміністрація США, зокрема команда Трампа, прагне пришвидшити процес, що створює додатковий тиск на українську сторону.

"Важливо, як буде діяти Америка, як посередник чи схиляючись на бік росії", - підсумовує європейський співрозмовник. Він також зазначає, що Київ очікує більше ясності щодо гарантій безпеки, які готові надати США.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок підтвердив, що в переговорах щодо "мирного плану" Трампа учасники досі не дійшли згоди щодо територіального питання, зокрема щодо долі Донецької області.