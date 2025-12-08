Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США наполягають, щоб Україна віддала контроль над Донеччиною без бою

08 грудня 2025, 17:38
США наполягають, щоб Україна віддала контроль над Донеччиною без бою
Фото: Економічна правда
Американська сторона пропонує Україні вийти з решти Донецької області, Україна наполягає на збереженні контролю по лінії фронту.

У переговорах щодо потенційної угоди про завершення російсько-української війни США наполягають, що Україні варто погодитися без бою вийти з решти Донецької області, яка ще не перебуває під контролем рф. 

Про це повідомляє Politico із посиланням на анонімні європейські джерела.

"росія вимагає віддати території, а США шукають способи досягти цього. Вони наполягають, що Україна має вийти з Донбасу так чи інакше", - зазначив позиціцю США співрозмовник видання. 

Українська сторона наполягає, що будь-яка "заморозка" конфлікту має відбуватися по поточній лінії фронту. Українські перемовники підкреслюють, що віддавати Путіну території, які російська армія не змогла захопити за роки війни, лише посилить його апетити.

Крім того, Україна відчуває тиск щодо швидкості, з якою США хочуть укласти угоду. Як зазначає неназване джерело AFP, адміністрація США, зокрема команда Трампа, прагне пришвидшити процес, що створює додатковий тиск на українську сторону.

"Важливо, як буде діяти Америка, як посередник чи схиляючись на бік росії", - підсумовує європейський співрозмовник. Він також зазначає, що Київ очікує більше ясності щодо гарантій безпеки, які готові надати США.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок підтвердив, що в переговорах щодо "мирного плану" Трампа учасники досі не дійшли згоди щодо територіального питання, зокрема щодо долі Донецької області.

 
СШАвійнаДонбас

Останні матеріали

ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється