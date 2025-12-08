Загострення між Таїландом і Камбоджею: Бангкок повертає спірну територію

Таїланд вперше за багато років застосовує військову силу в Сакеу, де камбоджійські поселення й війська змінили баланс контролю на кордоні.

Збройні сили Таїланду оголосили про початок військової операції з відновлення контролю над суверенною територією країни у провінції Сакеу на кордоні з Камбоджею. Ця ділянка, заселена переважно етнічними камбоджійцями, тривалий час перебуває під фактичним контролем камбоджійських сил.

Про це повідомляє тайське видання The Nation.

У командуванні сухопутних військ заявили, що оперативна група "Бурафа" розпочала дії з метою повернення території під юрисдикцію тайського уряду.

За інформацією військових, причиною для операції стала ескалація напруженості вздовж кордону, зокрема активне переміщення камбоджійських військ, техніки та важкого озброєння до укріплених позицій у районі Сакеу.

У понеділок прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул повідомив, що на екстреному засіданні Ради нацбезпеки ухвалено резолюцію, яка дозволяє збройним силам проводити необхідні операції для захисту суверенітету та безпеки громадян.

Таїландський уряд упродовж багатьох років закликає Камбоджу припинити розширення поселень на спірній території та переселити камбоджійців, які проживають на тайському боці кордону.

Йдеться зокрема про велике поселення Бан-Нонг-Чан, яке виникло під час війни 1979 року між Кампучією та В'єтнамом як табір для близько 13 тисяч біженців. Попри завершення конфлікту, більшість із них відмовилися повертатися на батьківщину і залишилися в Таїланді. Спочатку уряд сприяв їхній інтеграції, однак згодом Камбоджа почала заявляти про свої права на цю територію, посилаючись на переважно камбоджійський склад населення.

Ще влітку Трамп вів переговори про припинення вогню між Камбоджею і Таїландом. Тоді бойові дії припинилися.