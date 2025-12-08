ЄС виділяє €300 млн на модернізацію українського ВПК

Також передбачено спеціальний інструмент підтримки України для зміцнення її оборонного сектору.

Рада Європейського Союзу затвердила Програму Європейської оборонної промисловості (EDIP), в межах якої 300 мільйонів євро виділено на спеціальний Інструмент підтримки України для модернізації та розвитку її оборонної промисловості.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Як зазначають у відомстві, EDIP створено для підвищення оборонної готовності ЄС, зміцнення конкурентоспроможності та оперативності Європейської промислової бази оборонних технологій (EDTIB). Програма передбачає гранти загальним обсягом 1,5 млрд євро на 2025–2027 роки, з яких €300 млн спрямовані на підтримку України.

Інструмент підтримки України має ключову роль у модернізації її оборонного сектору та інтеграції українських виробників у ширшу європейську оборонну екосистему.

EDIP також забезпечує:

спільні закупівлі оборонної продукції щонайменше трьома країнами, з яких дві — держави-члени ЄС;

створення та підтримку пулів оборонно-промислової готовності;

нарощування виробничих потужностей для критично важливої оборонної продукції;

першу на рівні ЄС систему безпеки поставок, що підвищує стійкість ланцюгів постачання та швидкість реагування на кризові ситуації.

При цьому компоненти для українського інструменту з-за меж ЄС і країн-асоційованих держав не повинні перевищувати 35% вартості кінцевого продукту, а постачання з країн, що не відповідають інтересам безпеки ЄС, заборонено.

Документ планують підписати 17 грудня 2025 року, а він набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія вперше запропонувала EDIP 5 березня 2024 року, а 25 листопада 2025 року її офіційно підтримав Європейський парламент, відкривши шлях до затвердження Радою ЄС.

Також сьогодні Нідерланди виділяють додаткові €700 млн на підтримку України.