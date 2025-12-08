Брюссель може безстроково заморозити активи рф на $300 млрд

Новий інструмент дає змогу утримувати активи Центробанку рф у Європі без необхідності постійного поновлення санкцій.

Європейська комісія розробила юридичний механізм, який дозволить залишати заморожені російські активи в ЄС на невизначений термін, навіть без одностайної підтримки всіх держав-членів.

Про це пише газета Financial Times із посиланням на джерела.

За даними видання, Брюссель планує застосувати положення європейського законодавства, що дозволяє банкам утримувати кошти у періоди серйозних економічних потрясінь. У ЄК вважають, що російсько-українська війна повністю підпадає під це визначення. Отже, санкції більше не доведеться продовжувати кожні шість місяців, що фактично усуває ризик вето з боку окремих держав і насамперед Угорщини, яка регулярно блокує рішення щодо росії.

Особливо важливим механізм стає зараз, коли ЄС презентував план так званої "репараційної позики" для України, прив'язаної до заморожених активів російського Центробанку. Близько €210 млрд із цих активів розміщені у депозитарії Euroclear у Бельгії.

Згідно з пропозицією ЄС, блок надасть Україні кредит, який Київ не повертатиме зі свого бюджету: погашення мало б здійснюватися за рахунок репарацій, які росія в майбутньому зобов'язана буде виплатити. Фактично ЄС позичатиме кошти, використовуючи заморожені резерви як джерело ліквідності: банки перераховуватимуть гроші Союзу під низький відсоток, а рф не зможе їх забрати через дію санкцій.

Якщо запропоновані зміни до законодавства набудуть чинності, москва втратить можливість повернути активи навіть у разі зміни політичної ситуації. Сьогодні достатньо вето однієї країни, щоб розморозити активи, утім новий механізм унеможливлює це: кошти залишатимуться заблокованими до моменту реальних компенсацій Україні, а змінити їхній статус зможе лише окремий міжнародний документ.

Економісти визнають, що схема є складною й не без недоліків, однак вона може стати дієвою в умовах очікуваного фінансового дефіциту України у першій половині наступного року.

У ЄС також побоюються, що за відсутності додаткових гарантій росія спробує відновити доступ до заморожених резервів на суму близько €300 млрд, що перебувають у західних юрисдикціях. Новий механізм має забезпечити Києву фінансування вже зараз і водночас убезпечити Євросоюз від політичного блокування всередині блоку, резюмує видання.

Крім того, лідери семи держав ЄС вимагають від Брюсселя ухвалити кредит для України із заморожених активів рф.