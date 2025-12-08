Євросоюзу радять розробити додаткові гарантії безпеки на випадок слабкості НАТО

У Євросоюзі наступного року планують серйозно взятися за розвиток оборонно-промислового комплексу.

Європа має бути готовою до сценарію, за якого стаття 5 Північноатлантичного договору може не спрацювати в критичний момент.

Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє Politico.

Кубілюс наголосив, що союзники завжди мають розраховувати на колективну оборону в межах НАТО. Водночас він звернув увагу на те, що стратегічний фокус Сполучених Штатів уже зміщується з Європи на Тихоокеанський регіон.

"Питання в тому, чи потрібно нам мати додаткові безпекові гарантії та інституційні приготування — на випадок, якщо раптом стаття 5 не буде виконуватися", — зазначив єврокомісар.

Він також нагадав про слова посла США в НАТО Метью Вітакера, який припустив, що керівна посада в Альянсі може перейти від американців до представника Німеччини. На думку Кубілюса, це свідчить про очікування Вашингтона, що Європа візьме на себе більшу відповідальність за власну оборону — як у військовому, так і в інституційному вимірах.

За його словами, останні геополітичні зміни підштовхнули ЄС до розуміння, що оборона має стати стратегічним пріоритетом. Він додав, що необхідні кроки вже тривають.

Нині оборонні компанії недостатньо інтегровані в єдиний ринок через обмеження, пов'язані з національними інтересами, що, своєю чергою, призводить до "фрагментованості" європейської оборонної індустрії та ускладнює процеси переозброєння.

Кубілюс також наголосив на важливості розмови про «інституційну оборонну готовність ЄС», включно з можливим переглядом положення Договорів ЄС про взаємний захист, яке лишається в тіні через домінування статті 5 НАТО.

За даними Politico, європейські лідери все ще сподіваються, що Дональд Трамп, попри різкі заяви, визнаватиме відповідальність росії за війну проти України. Водночас у Європі морально готуються до найгіршого сценарію — можливого різкого дистанціювання США та повного припинення допомоги Україні.