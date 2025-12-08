Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Євросоюзу радять розробити додаткові гарантії безпеки на випадок слабкості НАТО

08 грудня 2025, 10:25
Євросоюзу радять розробити додаткові гарантії безпеки на випадок слабкості НАТО
Фото: з вільного доступу
У Євросоюзі наступного року планують серйозно взятися за розвиток оборонно-промислового комплексу.

Європа має бути готовою до сценарію, за якого стаття 5 Північноатлантичного договору може не спрацювати в критичний момент.

Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє Politico.

Кубілюс наголосив, що союзники завжди мають розраховувати на колективну оборону в межах НАТО. Водночас він звернув увагу на те, що стратегічний фокус Сполучених Штатів уже зміщується з Європи на Тихоокеанський регіон.

"Питання в тому, чи потрібно нам мати додаткові безпекові гарантії та інституційні приготування — на випадок, якщо раптом стаття 5 не буде виконуватися", — зазначив єврокомісар.

Він також нагадав про слова посла США в НАТО Метью Вітакера, який припустив, що керівна посада в Альянсі може перейти від американців до представника Німеччини. На думку Кубілюса, це свідчить про очікування Вашингтона, що Європа візьме на себе більшу відповідальність за власну оборону — як у військовому, так і в інституційному вимірах.

За його словами, останні геополітичні зміни підштовхнули ЄС до розуміння, що оборона має стати стратегічним пріоритетом. Він додав, що необхідні кроки вже тривають.

У Євросоюзі наступного року планують серйозно взятися за розвиток оборонно-промислового комплексу. Нині оборонні компанії недостатньо інтегровані в єдиний ринок через обмеження, пов’язані з національними інтересами, що, своєю чергою, призводить до "фрагментованості" європейської оборонної індустрії та ускладнює процеси переозброєння.

Кубілюс також наголосив на важливості розмови про «інституційну оборонну готовність ЄС», включно з можливим переглядом положення Договорів ЄС про взаємний захист, яке лишається в тіні через домінування статті 5 НАТО.

За даними Politico, європейські лідери все ще сподіваються, що Дональд Трамп, попри різкі заяви, визнаватиме відповідальність росії за війну проти України. Водночас у Європі морально готуються до найгіршого сценарію — можливого різкого дистанціювання США та повного припинення допомоги Україні.

ЄвросоюзНАТОСША

Останні матеріали

ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється