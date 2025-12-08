Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Донбас залишається одним із найскладніших питань у мирному процесі — Зеленський

08 грудня 2025, 14:03
Донбас залишається одним із найскладніших питань у мирному процесі — Зеленський
джерело president.gov.ua
За його словами, окремі пункти угоди потребують подальших обговорень.

росія, Штати та Україна мають розбіжності у питанні Донбасу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтервʼю Bloomberg він наголосив, що Київ наполягає на окремій угоді щодо гарантій безпеки від західних союзників, перш за все від США.

"Є бачення США, росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу", — каже він.

За словами президента, українці хочуть мати відповідь на питання: "Що зроблять партнери, якщо росія знову розпочне війну?". За словами президента, окремі елементи мирного плану США потребують подальших обговорень щодо низки "чутливих питань".

Коментар Зеленського журналістам пролунав після того, як його розкритикував Дональд Трамп: американський лідер заявив, що "розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію".

Президент України прямує до Лондона, де має зустрітися з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити пропозицію США.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме президента України Володимира Зеленського та його французького та німецького колег у Лондоні, адже країни Європи хочуть підтримати Київ на тлі зростаючого тиску з боку США для укладення мирної угоди з росією.

