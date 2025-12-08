Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС готує кредит Україні на €210 млрд під заставу російських активів

08 грудня 2025, 12:23
ЄС готує кредит Україні на €210 млрд під заставу російських активів
Згідно з документами ЄК, гарантії країн розраховуються на основі валового національного доходу, тому очікується, що Німеччина, Франція та Італія візьмуть на себе основний тягар із забезпечення екстреного кредиту Україні.

Європейська комісія розраховує, що Німеччина, Франція та Італія стануть головними гарантами екстреного кредиту для України обсягом 210 млрд євро за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з документами ЄК, гарантії країн розраховуються на основі валового національного доходу, тому очікується, що Німеччина, Франція та Італія візьмуть на себе основний тягар із забезпечення екстреного кредиту Україні.

Так, найбільшу частку, близько 51,3 млрд євро має взяти на себе Німеччина. В свою чергу Франція повинна буде забезпечити 34 млрд євро, а Італія - 25,1 млрд євро. 

Такі зобов’язання дозволять ЄК забезпечити підтримку всіх країн-членів та отримати схвалення прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера для виділення кредиту, який покликаний підтримати економіку України у 2026-2027 роках.

Документами ЄК також передбачено, що країни ЄС повинні індивідуально надати мільярди євро для гарантування кредиту обсягом 210 мільярдів євро.

Запропонований механізм кредитування покликаний підтримати економічну стабільність України та посилити фінансову допомогу на тлі триваючої війни з Росією. ЄК очікує, що рішення щодо гарантій будуть ухвалені найближчими місяцями, щоб забезпечити своєчасну реалізацію програми.

кредитІталіяНімеччинаФранціяЄвросоюззаморожені активи рф

Останні матеріали

ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється