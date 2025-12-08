Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент Євроради розкритикував нову стратегію США

08 грудня 2025, 13:54
Президент Євроради розкритикував нову стратегію США
Фото: з вільного доступу
"Сполучені Штати не можуть замінити Європу в її баченні свободи вираження поглядів".

Президент Європейської ради Антоніу Кошта відкинув будь-які спроби США втручатися в політику Європи після того, як Вашингтон опублікував нову Стратегію національної безпеки, в якій різко критикується політика континенту.

Про це пише The Guardian.

"Ми не можемо прийняти загрозу втручання в європейську політику. Сполучені Штати не можуть замінити європейських громадян у виборі, які партії є хорошими, а які — поганими", — заявив Кошта на конференції в Брюсселі.

Він додав, що "Сполучені Штати не можуть замінити Європу в її баченні свободи вираження поглядів". Кошта також зазначив, що той факт, що росія вітала нову позицію Вашингтона як "в основному відповідну" її власному баченню, є тривожним знаком.

СШАДональд ТрампАнтоніу КоштаЄврорада

