Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай збільшує імпорт нафти з росії

08 грудня 2025, 18:46
Китай збільшує імпорт нафти з росії
Фото: gazeta.ru
Пекін у листопаді підняв добові закупівлі до найвищого рівня із серпня 2023 року, незважаючи на обережність приватних НПЗ.

У листопаді 2025 року Китай імпортував 50,89 млн тонн нафти, що на 4,88% більше, ніж у листопаді минулого року, і на 5,24% більше, ніж у жовтні. 

Це еквівалентно 12,38 млн барелів на добу – найвищому рівню із серпня 2023 року, пише агенція Reuters.

З початку року до листопада імпорт Китаю сягнув 521,87 млн тонн, перевищивши показники минулого року на 3,2%. Зростання закупівель відбулося попри сезонний спад внутрішнього попиту, оскільки ціни на нафту знизилися через санкції проти росії та Ірану.

росія запропонувала для Китаю рекордні знижки на нафту марки ESPO: 5–6 доларів за барель, тоді як у жовтні знижка складала лише 0,5–1 долар. Однак деякі грудневі вантажі російської нафти досі не знайшли покупців через зниження попиту після призупинення закупівель державними НПЗ і обережності приватних компаній.

Через дешеву сировину більше нафтопереробних заводів вже подали заявки на попередні імпортні квоти для першої партії 2026 року.

 
КитайРосіянафта

Останні матеріали

ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється