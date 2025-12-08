Китай збільшує імпорт нафти з росії

Пекін у листопаді підняв добові закупівлі до найвищого рівня із серпня 2023 року, незважаючи на обережність приватних НПЗ.

У листопаді 2025 року Китай імпортував 50,89 млн тонн нафти, що на 4,88% більше, ніж у листопаді минулого року, і на 5,24% більше, ніж у жовтні.

Це еквівалентно 12,38 млн барелів на добу – найвищому рівню із серпня 2023 року, пише агенція Reuters.

З початку року до листопада імпорт Китаю сягнув 521,87 млн тонн, перевищивши показники минулого року на 3,2%. Зростання закупівель відбулося попри сезонний спад внутрішнього попиту, оскільки ціни на нафту знизилися через санкції проти росії та Ірану.

росія запропонувала для Китаю рекордні знижки на нафту марки ESPO: 5–6 доларів за барель, тоді як у жовтні знижка складала лише 0,5–1 долар. Однак деякі грудневі вантажі російської нафти досі не знайшли покупців через зниження попиту після призупинення закупівель державними НПЗ і обережності приватних компаній.

Через дешеву сировину більше нафтопереробних заводів вже подали заявки на попередні імпортні квоти для першої партії 2026 року.